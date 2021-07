Guillaume Martin bekritiseert Mathieu van der Poel en Tim Merlier voor opgaves in grote ronden: "Respectloos"

Mathieu van der Poel en Tim Merlier wonnen elk een Tourrit, maar gaven ook vroeg op. "Respectloos", zo vindt Guillaume Martin. De Franse wielrenner van Cofidis heeft het dan vooral over de opgave van Van der Poel, maar is ook de exit van Merlier in de Giro niet vergeten.

Als je aan mensen na week 1 vroeg wie dé man van de Tour was, zal bij velen het antwoord 'Mathieu van der Poel' geheten hebben. Naast het behalen van zijn ritzege na twee verbluffende demarrages op de Mûr-de-Bretagne droeg Van der Poel ook zes dagen lang de gele trui. Na acht ritten stapte hij wel uit de Tour om zich voor te bereiden op de Spelen.

Niet iedereen kan zich vinden in die aanpak. "Iedereen staat op de banken vanwege zijn spectaculaire manier van koersen, maar als je alles kunt geven omdat je weet dat je er toch na een week uitstapt, is dat respectloos ten opzichte van de Tour", zegt Guillaume Martin in L'Équipe. Martin is zelf nog actief in de Tour en staat na 15 ritten negende in het klassement.

De Fransman haalt zich een soortgelijk voorval voor de geest in de Ronde van Italië. "Tim Merlier won een rit in de Giro en gaf op nog voor de bergen eraan kwamen omdat hij zogezegd vermoeid was. Maar vijf dagen later won hij wel de Ronde van Limburg. Het is allemaal niet verboden, maar nobel is het toch ook niet."