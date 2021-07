Van der Poel vs Van Aert, de rivaliteit met respect voor mekaar: "Straf dat ze allebei kunnen uitblinken"

De sport leeft van rivaliteiten. Mathieu van der Poel en Wout van Aert zijn zo'n prachtige rivaliteit aan het uitbouwen in het wielrennen, zij het dan wel eentje met enorm veel respect voor mekaar. Dat maakt het nog eens dubbel zo leuk.

Vive le Vélo is terug van weggeweest en in de eerste uitzending kwam ook de concurrentie tussen Mathieu van der Poel en Wout van Aert aan bod. Tijdens een ontsnapping in deze Tour waar ze beiden deel van uitmaakten, bleek dat de verstandhouding goed was.

Voorlopig delft er niemand het onderspit

"Ik ben blij dat er nu positieve energie uitkomt", zegt Bert De Backer. "In de klassieke periode en al een paar jaar in de cross voelde het wat ongezond. Het is leuk dat ze nu als atleten superveel respect kunnen hebben voor elkaar. Het is straf dat ze allebei naast elkaar kunnen uitblinken. Voorlopig delft er niemand het onderspit."

"Meestal is het bij zo'n tweestrijd dat één van de twee je favoriet is", haalt Marijn de Vries aan. "Bij mij wisselt dat: dan is het Van der Poel, dan is het Van Aert." Er is ook geen echte strijd België-Nederland, want Van der Poel wordt in Vlaanderen beschouwd als een halve Vlaming. "En wij claimen Wout van Aert deels ook, omdat hij voor Jumbo-Visma rijdt", aldus de Nederlandse ex-renster.