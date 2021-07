Belgische renner stopt aan het einde van dit seizoen met koersen: "Mijn ego is al twee jaar klaar met de koers"

Bert De Backer neemt aan het einde van dit seizoen afscheid van het wielerpeloton. De 37-jarige Belg heeft namelijk besloten om te stoppen met koersen. De voorbije seizoenen reed De Backer voor B&B Hotels p/b KTM.

Bert De Backer hangt zijn fiets aan de haak. De Belgische renner heeft het nieuws zelf officieel bekendgemaakt in het programma Vive le Vélo. De 37-jarige Belg van B&B Hotels p/b KTM is toe aan een nieuwe uitdaging.

"Mijn ego is al twee jaar klaar met de koers. Ik hoef niet nog een jaar extra te rijden en mij nog eens te bewijzen. Het zal sowieso wel vreemd zijn om iets anders te zoeken, want fietsen is fanstastisch", aldus De Backer en staat te lezen bij Sporza.