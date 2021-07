Koninginnenrit is van start gegaan in de Tour de France! Heel wat renners proberen in de vlucht van de dag te geraken

Vandaag staan drie zware beklimmingen op het programma in de Tour de France. De rit wordt dan ook gezien als de koninginnenetappe en er willen enkele renners mee in de ontsnapping van de dag.

Zes renners zijn ondertussen al weggereden, maar er wil nog één Franse renner bijkomen. De kopgroep bestaat voorlopig uit de Nederlander Danny van Poppel, de Oostenrijker Lukas Pöstlberger en de Fransmannen Dorian Godon, Anthony Perez, Maxime Chevalier, Anthony Turgis.

Julien Bernard van Trek-Segafredo is nog op komst, maar zijn achterstand is nog meer dan anderhalve minuut. Toch wil de Fransman graag in de vlucht van de dag geraken, want de renner aast nog op de superstrijdlust in deze Tour de France.