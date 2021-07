Woekert Van Aert te veel met zijn krachten in Tour de France? "Als je ziet hoe goed Wout is..."

Waar hij aan het begin van deze Tour de France nog niet top was, heeft Wout van Aert de goede vorm nu wel helemaal aan te pakken. Dat is er ook aan te zien: elke dag neemt hij wel een bepaalde rol op zich. Is dat toch niet wat te veel in de aanloop naar de Spelen?

Lars Boom en Bert De Backer discussieerden erover in Vive le Vélo. Eerst stonden ze stil bij de slotfase van de zestiende etappe, toen Van Aert nog eens aan de boom schudde en voor Vingegaard de andere klassementsmannen testte. Uiteindelijk waren ze wel allemaal mee.

"Ik denk dat hij ervan uitging dat Vingegaard in zijn wiel zat en dat ze daar iets wilden proberen in de afdaling", tracht Lars Boom het plannetje van Jumbo-Visma in te schatten. "Maar hij zat niet in zijn wiel en dan ziet het er een beetje lullig uit. Het was wel goed bedoeld om toch nog een paar seconden goed te maken met zijn klassementsrenner."

Volgens De Backer was het ook enigszins een actie op instinct. "k denk dat hij een opportuniteit zag toen Simon Geschke aanging. Van Aert ging er duidelijk op in, maar Geschke had er minder zin in. Het zag er vooral lullig uit voor de rest, als je ziet hoe goed Wout is."

Dat is ontegensprekelijk zo, maar moet hij dat dan elke dag laten zien? "Ik ben toch bang dat hij in deze Tour net iets te veel doet", zegt Boom. "Hij pakt uit op de Ventoux, de dag nadien gaat hij weer voluit werken. Ik denk dat hij dat zal bekopen richting de Spelen."

"Het zou mij verbazen na vorig jaar", is Bert De Backer het daar niet meteen mee eens. "Hij heeft toen zijn niveau zo lang aangehouden. Hij was duidelijk minder aan het begin van de Tour en nu is hij beter."