Mohoric na indrukwekkende solo, tweede ritoverwinning én politieraid: "Teleurgesteld in systeem"

Matej Mohoric is er voor de tweede keer in deze Tour in geslaagd om een ontsnapping af te ronden met een straf nummertje.

De Sloveen van Barhain-Victorious vertrok op het juiste moment uit de kopgroep en stoomde op indrukwekkende wijze door naar de finish. Al leek het er lang op dat er toch een massasprint zou plaatsvinden.

"Ik heb tegen de jongens in de onstnapping gezegd dat we de snelheid erin moesten houden. Ze aarzelden maar gingen dan toch akkoord. Gelukkig, want we hielden stand. Toen de tweede groep erbij kwam, vond ik het wel jammer dat er niemand van de ploeg mee was."

"Ik zat op de limiet maar wist dat het misschien wel de laatste inspanning zou zijn om het te halen vandaag. Als de benen zouden ontploffen, was het maar zo. Mijn benen waren op, maar ik heb het toch gehaald", was zijn analyse van de 19e etappe.

Politie-inval

Enkele dagen geleden kregen de renners van Bahrain-Victorious nog de politie over de vloer in het hotel. Iets wat ervoor gezorgd heeft dat er met veel scepcis naar de ploeg gekeken wordt vandaag de dag.

"Langs de ene kant is het goed. Ze controleren en nemen het serieus/ Maar ik ben ook teleurgesteld in het systeem en voelde me een crimineel toen ze binnenvielen. Het is niet leuk dat de politie zomaar alles in beslag neemt en door je persoonlijke foto's en berichten gaat", vindt de Sloveen.