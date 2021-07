Tom Boonen zou Dylan Teuns meenemen naar Olympische Spelen: "Als bondscoach keihard zijn"

Ook voor Tom Boonen is de selectie voor de Spelen geen gemakkelijke discussie. Dylan Teuns zou bij hem toch wel een plaatsje krijgen in de selectie, aangezien die zo'n sterke Tour rijdt en dat niet van alle geselecteerden kan gezegd worden.

Het verhaal is bekend: de selectie voor de Olympische Spelen is reeds gemaakt. In de Tour blijkt Teuns echter over een betere vorm te beschikken dan enkele van de renners die naar de Spelen gaan. "Het is altijd heel moeilijk als je zo vroeg op voorhand uw selectie door moet geven. Als je Dylan Teuns dan zo in beeld ziet rijden, kun je verwachten dat daarover gediscussieerd gaat worden", zegt Boonen aan HLN.

TEAMPLAYER

Die discussie is deze keer ook terecht, meent Boonen. "Ik vind ook dat hij zijn plaats zou hebben in zijn selectie omdat Dylan ook een teamplayer is. De Ronde van Frankrijk is voor heel wat renners niet verlopen zoals gehoopt, met heel wat valpartijen. Dat brengt met zich mee dat die discussie nog versterkt."

Eerst een selectie van vijf renners bepalen en daar nadien nog een wijziging in doorvoeren: dat is ergens not done. Of moet dat toch kunnen? "Je moet proberen om met een zo sterk mogelijk team aan de start staan. Als dat kan, moet je daar als bondscoach keihard in zijn."

MOEILIJKE BESLISSING

Zou Tom Boonen dan Dylan Teuns alsnog selecteren voor de Olympische Spelen? "Ik vind het een moeilijke, maar ik denk wel dat ik Teuns zou meenemen, ja. Ook omdat ik hem ken. Het is iemand waar je honderd procent op kan rekenen."