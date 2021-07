Etappe 20: zet uw wekker, op deze tijden starten Wout van Aert, Sefan Küng en Tadej Pogacar

Voor het algemeen klassement hoeven we niet meer te kijken. Maar Wout van Aert kan zaterdagmiddag wel nog een Touretappe op zijn naam zetten, zijn tweede van deze editie.

De Tourorganisatie had ongetwijfeld gehoopt op een episch slot zoals vorig jaar. Een tijdrit als (voor)laatste etappe, een klassement dat dicht bij elkaar staat, de zenuwen strakgespannen en een spanning die ongezien is. Dat was het een beetje tussen Roglic en Pogacar op La Planche des Belles Filles vorig jaar. Nu is Pogacar echter al lang zeker van de winst.

Dat wil niet zeggen dat er geen reden meer is om te kijken. Zo kan Wout van Aert na zijn zege in de etappe die twee keer over de Mont Ventoux ging, opnieuw een ritzege aan het palmares toevoegen. De voorbije dagen zagen we Van Aert alleen maar in stijgende lijn evolueren. Hij zal zijn tijdritbenen nog een laatste keer willen testen voor de Olympische Spelen.

Starttijden favorieten etappe

Mikkel Bjerg - 13:45:30

Stefan Bissegger - 13:54:30

Kasper Asgreen - 15:03:00

Stefan Küng - 15:33:00

Wout van Aert - 16:43:00

Rigoberto Uran - 17:01:00

Met Uran gaat de eerste renner uit de top 10 van start. De andere renners volgen telkens 2 minuten later met Tadej Pogacar die de rij sluit om 17:19:00.

Hoewel het gat tussen nummers 2 en 3 Vingegaard en Carpaz beperkt blijft tot 6 seconden, is de kans groot dat de Deen tweede blijft door zijn beter tijdrit. Verder kan Kelderman misschien nog van plaats 5 naar 4 gaan, en Pello Bilbao aast op de 8e plaats van Guillaume Martin.