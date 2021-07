Remco Evenepoel: het Belgische wielerfenomeen dat vier jaar geleden nog voetbalde

Remco Evenepoel is één van de allergrootste talenten in het internationale wielrennen. De twintigjarige Belg koerst nog maar vier jaar, maar heeft al heel wat grote overwinningen op zijn naam staan. In Tokio is hij voor België een grote kanshebber op een olympische medaille. Een portret.

Van voetballen bij RSC Anderlecht tot wielrennen voor Deceuninck – Quick.Step

De zoon van ex-wielerprof Patrick Evenepoel begon op zijn vijfde te voetballen. Hij speelde voor Anderlecht, PSV en KV Mechelen én was negen keer Belgisch jeugdinternational. In april 2017 hing hij zijn voetbalschoenen aan de haak en kroop Remco op de fiets.

Gouden jaren als junior en eerste grote overwinningen als wielrenner

Remco Evenepoel won in zijn debuutjaar als wielrenner al zeven koersen. Hij werd zelfs geselecteerd voor het WK in het Noorse Bergen, maar moest daar uiteindelijk opgeven.

In 2018 werden zijn prestaties nog een stuk indrukwekkender. Hij werd bij de junioren Belgisch kampioen op de weg en Europees kampioen op de weg én in het tijdrijden. In de wegwedstrijd maakte hij de concurrentie belachelijk door met bijna tien minuten voorsprong over de streep te bollen.

Ook op het Wereldkampioenschap pakte hij op meesterlijke wijze de weg- en de tijdrit. Hij was de eerste junior in de geschiedenis die daar in slaagde. Hij zou in 2018 uiteindelijk 36 koersen winnen.

Do you remember this moment from @EvenepoelRemco during #InnsbruckTirol2018 You can watch the full Men Junior Road Race from 18:00 CET today on Facebook UCI as part of the Watchback Series!Tune in here 🔗 https://t.co/HiD22RiYmS pic.twitter.com/vDFuieWDxi — UCI (@UCI_cycling) April 27, 2020

Profdebuut bij Deceuninck–Quick.Step en Patrick Lefevere

Remco Evenepoel sloeg de beloften over en maakte op 27 januari 2019 twee dagen na zijn negentiende verjaardag zijn profdebuut voor Deceuninck – Quick.Step van Patrick Lefevere in de Ronde van San Juan. Hij won er het jongerenklassement, werd negende in de eindstand én derde in de tijdrit.

In juni boekte Evenepoel zijn eerste profzege in de tweede etappe van de Ronde van België (lees HIER), waar hij uiteindelijk ook de eindzege pakte.

Evenepoel wint in San Sebastián eerste klassieker

Begin augustus 2019 verraste de nog altijd maar negentienjarige Evenepoel vriend en vijand door op imponerende wijze de Clásica San Sebastián te winnen. Hij werd zo de jongste winnaar ooit van een World Tour-wedstrijd.

Een week later werd hij ook Europees kampioen tijdrijden en op het WK tijdrijden moest Remco enkel Rohan Dennis laten voorgaan. (lees het verslag HIER nog eens).

Deze prestaties leverden hem de titel van Sportman van het Jaar en de bijnaam ‘Kannibaal van Schepdaal’ op. Een verwijzing naar Eddy Merckx.

Evenepoel als eerste Belgische wielrenner zeker van ticket voor Olympische spelen

Dankzij zijn zilveren medaille op het WK van vorig jaar is Evenepoel ook als eerste Belgische wielrenner zeker van een plekje op de Olympische Spelen van Tokio, die uitgesteld werden naar 2021. Al blijft de naam Tokio 2020 wel behouden. Voor de medaillekansen van de piepjonge Belg wellicht zelfs een voordeel.