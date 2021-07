Bakelants en Planckaert geloven in klassementsman Van Aert, met 1 verschil: "Zo onder de indruk van Pogačar..."

Schuilt er een klassementsman in Wout van Aert? Eddy Planckaert en Jan Bakelants trachtten die vraag te beantwoorden tijdens de uitzending van 'Vive le Vélo' na de laatste Touretappe. Beiden antwoorden ze positief. Bakelants acht het podium in de Tour wel het hoogst mogelijke.

Bakelants zou Van Aert graag eens voor het klassement zien gaan in de Tour. "Ik verwacht dat er volgende week een olympische medaille voor hem aankomt, met zijn polyvalentie zal hij elk jaar kandidaat zijn voor de wereldtitel en hij zal ook de Ronde van Vlaanderen wel eens winnen. Op een dag moet je dan toch eens kunnen zeggen: "Nu zet ik alles op de Tour om het podium te halen.""

© photonews

Of Van Aert die Tour dan kan winnen, dat is volgens zijn collega een andere vraag. "Ik geloof dat Wout het podium kan halen in de Tour, maar ik denk niet dat hij de Tour kan winnen. Ik ben zo onder de indruk van de kwaliteiten van Pogačar, dat kan Wout niet in het hooggebergte", stelt Bakelants.

Podium moet dus wel mogelijk zijn. "Dat kan zeker lukken, als het parcours in zijn voordeel is uitgetekend. We moeten hopen dat de Tour-organisatie Wout zo gunstig gezind is als Bradley Wiggins in 2012. Als de aankomst in de bergritten beneden ligt, dan denk ik dat hij op de top de schade op de favorieten genoeg kan beperken om in de afdaling terug te komen en in de sprint te winnen."

© photonews

Eddy Planckaert doet er nog een schepje bovenop en gelooft volop in een gele droom voor Wout van Aert. "Wout heeft zijn Tour nu ingedeeld met de tijdrit en de Olympische Spelen in zijn achterhoofd. Als hij er 100 procent voor gaat, waar zal hij dan veel tijd verliezen? Hij is een superkampioen die alles kan. Waarom zou hij de Tour niet kunnen winnen? Met een klein beetje geluk en een aangepast parcours geloof ik erin."