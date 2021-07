Bondscoach over wegrit en tijdrit: "Evenepoel en Van Aert kandidaten voor medaille, maar iedereen zal er klaar voor zijn"

Met de wegrit en de tijdrit zijn er twee kansen om medailles te halen in Tokio. Evenepoel en Van Aert zijn onze beste troeven, zoveel is wel duidelijk. Na de verkenning van de finale van de wegrit is bondscoach Vanthourenhout zeker niet minder hoopvol geworden.

Remco Evenepoel en Mauri Vansevenant zijn die finale reeds gaan verkennen. "Het enthousiasme was groot", zegt Vanthourenhout in HLN. "Ze waren vooraf weliswaar al wel gebrieft over de lastigheidsgraad. Op het thuisfront had ik het parcours dan zo goed mogelijk proberen te visualiseren. Maar in realiteit kan je je er toch altijd een nauwkeuriger beeld van vormen. En de versnellingskeuze ook veel beter bepalen."

Een echte verrassing was het dus wel niet. "Schrikken deden ze niet meer. Wat ze zagen en voelden, lag volledig binnen de lijn der verwachtingen. Heel lastig, maar zeker niet onoverkomelijk, was de teneur. Logische reactie van twee jongens die op dat vlak al redelijk beslagen zijn."

Het is nu uitkijken wat de Tourgangers straks zullen vinden van het wegparcours. Lukt het op de weg niet om een medaille te pakken, dan is er nog altijd het werk tegen de klok. Met ene Wout van Aert die in de Tour heeft laten zien hoezeer hij daarin kan uitblinken.

"Hij en Remco krijgen aan Ganna, Dennis en Roglič drie taaie kluiven", voorspelt Vanthourenhout. "Onderschat vooral de Australiër niet. Iedereen zal er klaar voor zijn, niet alleen wij. Evenepoel en Van Aert zijn zeker kandidaten voor een medaille. Maar of dat een gouden zal zijn, durf ik niet te voorspellen."