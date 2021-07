Tim Declercq kan zijn rode lantaarn in Tour niet uitspelen: "Dju toch"

Tim Declercq eindigde de Tour de France op de laatste plaats, maar zit daar niet al te veel mee in.

Als laatste de Tour eindigen, Tim Declercq valt die eer te beurt, maar hij ligt er niet wakker van. Het maakt hem niet uit op welke plaats je eindigt. “Ik heb vaak zitten lachen wanneer ik sommige collega's op de slotklim van de laatste gruppetto zag demarreren naar de voorlaatste gruppetto”, zegt Declercq aan Het Nieuwsblad.

Declercq stelt zich daar vragen bij. “Het lijkt mij slimmer om dan krachten te sparen voor wanneer je echt een rol van betekenis kan spelen... In mijn geval de sprint inleiden voor Cavendish. Over die laatste plek heb ik nog geen seconde wakker gelegen. Het is vooral een prijs uit het verleden.”

Een extra premie is er bij Deceuninck-QuickStep alvast niet voorzien. “Nu ik dit allemaal weet, had ik mijn contract beter moeten onderhandelen. Erger: Vroeger gaven ze de rode lantaarn meer startgeld in de criteriums. Nu is er slechts één: Roeselare, en ik had al een prijs onderhandeld toen ik nog niet laatste stond. Dju, toch.”