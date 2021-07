Druivenkoers omgetoverd tot ideale generale repetitie voor het WK wielrennen in Leuven

Het nieuwe parcours voor de Druivenkoers is voorgesteld. Het WK wielrennen is niet ver uit de gedachten na het bekijken van dat parcours. Vijf hellingen die ook op het WK op het menu staan, komen op 26 augustus al aan de beurt.

Dat is de dag waarop de Druivenkoers dit jaar verreden zal worden. Start en aankomst liggen zoals altijd in Overijse. Niet ver uit de buurt van Leuven en dus was er een mogelijkheid voor de organisatie om een stuk van het WK-parcours in deze eendagskoers te verwerken.

VIJF WK-HELLINGEN

Dat is ook wat er gebeurd is. De Druivenkoers eindigt met drie lussen van telkens 48,5 kilometer. In die drie lussen moeten de renners voorbij S-Bocht Overijse, de Bekestraat, Veeweidestraat, Smeysberg en de Moskesstraat. Daar moeten ze later dit jaar ook langs op het WK.

De Druivenkoers gaat dus zowat de generale repetitie worden voor het WK in België. Vorig jaar reed Florian Sénéchal van Deceuninck-Quick.Step solo naar winst in de Druivenkoers.