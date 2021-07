Ex-winnaar Tour de France heeft lovende woorden voor Wout van Aert: "Hij is op dit moment de beste renner ter wereld"

Wout van Aert heeft heel wat indruk gemaakt in de Tour de France. Zo won hij een bergrit, een tijdrit en de massasprint in Parijs op de slotdag. Ook Bradley Wiggins, ex-winnaar van onder meer de Tour de France, is onder de indruk.

Zo had Wiggins in een interview bij Eurosport heel wat lovende woorden voor onze landgenoot. "Hij is op dit moment de beste renner ter wereld. Hij is ook de meest veelzijdige renner van heel het peloton", aldus Wiggins.

Volgens Wiggins maakt Wout van Aert kans op de gouden medaille in de Olympische wegrit. "Hij is zeer sterk en vooral allround is hij fantastisch. Hij is de grote favoriet op de Spelen en ik zou het ook mooi vinden als hij kan winnen", legde de Brit uit.