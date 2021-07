Jonge Belg eindigde op knappe zesde plaats in de Ronde van Wallonië: "Jammer dat ik niet meer kon sprinten, maar het is een mooi resultaat"

Maxim van Gils zal tevreden zijn over koninginnenrit in de Ronde van Wallonië. De jonge Belg van Lotto Soudal eindigde namelijk op een knappe zesde plaats. In een reactie achteraf vertelde hij dat hij net niet genoeg snelheid meer had.

De reactie van Maxim van Gils staat te lezen op de Twitterpagina van Lotto Soudal. "Onze Sportief Directeur zei dat we vanaf het begin heel attent moesten zijn en dat deed ik ook, want ik maakte deel uit van een vroege aanval, die werd teruggepakt. Daarna viel Florian aan met twee anderen", aldus van Gils. "Ik probeerde voorop te blijven door een rustig, hard tempo te rijden en kon als zesde finishen. Het is jammer dat ik op het einde niet kon sprinten, maar het is zeker een mooi resultaat en ik voel me goed na mijn trainingskamp", legde de renner uit.