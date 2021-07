Bizar! Mathieu van der Poel niet opgeroepen voor Europees Kampioenschap mountainbike

Van 12 tot en met 15 augustus staat het EK mountainbike op het programma, maar u zal daarbij niet moeten zoeken naar Mathieu van der Poel. De Nederlander is namelijk niet opgeroepen.

Geen Mathieu van der Poel in de selectie van Nederland voor het Europees Kampioenschap mountainbike. De KNWU heeft namelijk laten weten dat Milan Vader en David Nordemann de Nederlandse mannen zijn die het moeten waar maken op het EK.

Bij de vrouwen is er wel een bekende naam terug te vinden, want Ceylin Alvarado is opgeroepen. Ook Anne Terpstra, Anne Tauber, Lotte Koopmans en Sophie von Berswordt zullen de Nederlandse eer bij de vrouwen verdedigen.