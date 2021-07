Opvallend: Belgische renner kan Alpecin-Fenix verlaten voor Deceuninck-Quick-Step

Louis Vervaeke staat op het punt om Alpecin-Fenix te verlaten. De Belgische renner lijkt een mooie transfer te zullen maken, want hij is op weg naar de Belgische topploeg Deceuninck-Quick-Step.

Volgens Wielerflits is de kans bestaande dat Louis Vervaeke een mooie transfer zal maken in de wielerwereld. Vervaeke zou namelijk op het punt staan om Alpecin-Fenix te verlaten voor een avontuur bij Deceuninck-Quick-Step.

Louis Vervaeke maakte vooral in de afgelopen Ronde van Italië een uitstekende indruk. Zo eindigde de Belgische renner op een 20ste plaats in het algemeen klassement. Het is nog niet duidelijk voor hoeveel seizoenen hij bij Deceuninck-Quick-Step gaat tekenen.