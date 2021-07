Mathieu van der Poel gaat zondag voor goud in MTB: "Geen typisch parcours"

Na het wegwielrennen is het de beurt aan de mountainbikers om zich te tonen maandag. Alle ogen zullen gericht zijn op Mathieu van der Poel, die van deze Spelen een doel heeft gemaakt.

Een week de gele trui dragen in de Tour de France en daarna naar huis keren om de overstap te maken en voor goud te gaan in Tokyo in het mountainbiken, dat was de afgelopen maand van Mathieu van der Poel.

De Nederlander heeft ondertussen het parcours al verkend en al ongetwijfeld als een van de topfavorieten van start gaan maandag. "het is wel een mooie omloop. Veel op en af, weinig stukken om te herstellen. Maar een echt mountainbikeparcours is het niet", weet Van der Poel te vertellen.

Van der Poel liet eerder al weten dat de Tour de France geen ideale voorbereiding zou zijn maar dat sponsorverplichtingen ervoor zorgden dat hij zich toch moest laten zien. "De Tour was toch wel succesvol al had ik liever een andere voorbereiding gehad. Ik ben zo laat pas toegekomen omdat het overkwam alsof de regels hier zo streng waren dat het op een gevangenis leek. Dat is niet aan mij steed en ik heb altijd al mijn eigen ding gedaan", besluit hij.