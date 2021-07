Zilver voor België! Richard Carapaz pakt gouden medaille in de Olympische wegrit, mooie tweede plaats voor Wout van Aert

Richard Carapaz heeft in Tokio de Olympische wegrit op zijn naam geschreven. De Ecuadoriaan reed op zes kilometer van de streep weg van Brandon McNulty en kwam solo over de streep. Wout van Aert eindigde op de tweede plaats.

Remco Evenepoel probeerde het al iets vroeger, maar op de Mikuni Pass brak de Olympische wegrit pas helemaal open. Pogacar, McNulty en Woods reden weg, maar uiteindelijk kwam een elitegroep met onder meer Wout van Aert nog aansluiten. Remco Evenepoel zelf moest de rol lossen.

Na de zware beklimming regende het verschillende aanvallen. Wout van Aert reed veel dicht, maar Carapaz en McNulty gingen er op het juiste moment vandoor. In het groepje van Aert keek iedereen naar onze landgenoot en dus werd het verschil al snel 45 seconden.

Carapaz

De groep van Aert leek nog even terug te komen tot bij het duo, maar op zes kilometer van de streep liet Carapaz McNulty achter. De Ecuadoriaan kon zo alleen rijden richting een gouden medaille op de Olympische Spelen.

De elitegroep kwam niet meer in de buurt van Carapaz en dus zorgt de renner van INEOS Grenadiers voor de derde medaille in de geschiedenis van Ecuador op de Olympische Spelen. In de sprint achter Carapaz eindigde Wout van Aert uiteindelijk op de tweede plaats, waardoor ons land dus meteen een eerste medaille binnen heeft. Pogacar eindigde op de derde plaats.