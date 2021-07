Lotte Kopecky grijpt net naast medaille: "Ik verdiende mijn plek op het podium"

In de Olympische vrouwenkoers pakte Lotte Kopecky een ondankbare vierde plaats. Het verschil met brons was 10 seconden.

Er waren duidelijk wat traantjes van ontgoocheling bij na de Olympische wegrit. “De vierde plek is een beetje mijn plaats dit jaar”, zei Kopecky net na de koers. “Ik kan niet op één hand tellen hoe vaak ik vierde ben geworden. Dat is een heel ondankbare plaats. Ik verdiende mijn plek op het podium.”

Kopecky voelde tijdens de koers dat ze goede benen had, maar toch maakte ze een foutje. “Ik wist dat ik moest overleven op de eerste klim. Uiteindelijk zat ik ook daar niet à bloc, dat was mentaal een opkikker. Toen wist ik dat de benen goed waren. Ik heb niet het gevoel dat ik in de wedstrijd een fout gemaakt heb, behalve in de laatste twee kilometer. Toen had ik moeten reageren op Longo Borghini. Ik had gehoopt dat iemand zou reageren om het gat te dichten, maar dat gebeurde niet.”

De winnares Kiesenhoffer is voor Kopecky geen onbekende. “Ik zag de kopgroep vertrekken en er was maar één dame die een beetje mijn aandacht had en dat was de Oostenrijkse Kiesenhofer. Ik heb er bij Lotto-Soudal een jaar of vier geleden mee in de ploeg gereden. En ik volgde haar de afgelopen jaren ook wel een beetje en ik weet dat als ze een voorsprong van tien minuten krijgt… dat het moeilijk wordt. Ik was niet zeker dat ze voorop zou blijven, er had maar één land op kop moeten rijden en het gat had toe geraakt. Maar op een bepaald moment zaten er een paar koppels in de kopgroep en dan moeten er andere landen het initiatief nemen en op kop gaan rijden. Dat was vandaag niet het geval.”