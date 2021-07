Lotte Kopecky valt nipt naast de medailles, Oostenrijkse vroege vluchtster verbaast Nederlandse armada en hele wereld

Geen Nederlandse renster als olympiche kampioene. Ook geen medaille voor Kopecky, die nochtans zo'n verdienstelijke koers reed. Het werd voor haar een vierde plaats. Anna Kiesenhofer was diegene die haar droom waar maakte: zij is de onverwachte olympische kampioene.

De start was amper gegeven of vijf rensters kozen het ruime sop: Anna Plichta, Carla Oberholzer, Anna Kiesenhofer, Vera Looser en Omer Shapira. Het kwinter kreeg wel erg veel vrijgeleide: de voorsprong liep op naar tien minuten. Op Doushi Road ging het in de kopgroep van vijf naar drie leidsters: Plichta, Kiesenhofer en Shapira bleven over.

Het eerste wat we van de grote namen te zien kregen, was een valpartij: Norsgaard en Van Vleuten gingen samen tegen het asfalt. Ze konden wel alle twee verder. Het duurde zelfs niet lang eer Van Vleuten aan de boom ging schudden. Vervolgens was het aan Van der Breggen en dan weer aan Van Vleuten.

VOORSPRONG VROEGE VLUCHT BLIJFT AANZIENLIJK

Die laatste geraakte deze keer wel weg. Er moest natuurlijk wel iets gebeuren, want de voorsprong van de leidsters was nog altijd comfortabel. Ook vooraan in de koers bewoog er wat: Kiesenhofer reed weg van Plichta en Shapira.

Kopecky gaf ook blijk van zich goed te voelen en reed mee de kloof op Van Vleuten dicht. Een elitegroepje bleef over, maar voor de gouden medaille zou het te laat zijn. Kiesenhofer was buiten schot. Plichta en Shapira daarentegen zouden niet uit de greep van haar favorieten blijven. Kopecky kreeg het lastig op een hellende strook op vier kilometer van de meet, maar beet op haar tanden.

ULTIEME POGING VAN KOPECKY

Er volgde nog zo'n strook en daar ging Niewiadoma enorm tekeer. Van Vleuten counterde nog een keer en nam wel lengten. Longo Borghini wilde ook nog naar Van Vleuten toe. Zo leken de medailles weg: Kopecky waagde ook nog een poging om de kloof op die twee, of één van die twee, te dichten.

Een absolute glorietocht was het alleszins voor vroege vluchtster Kiesenhofer en zorgde voor één van dé sensaties op de Spelen. Aan de posities vooraan wijzigde niets meer: Van Vleuten haalde zilver binnen, Longo Borghini brons. Lotte Kopecky strandde net naast de medaille, maar werd wel een knappe vierde.