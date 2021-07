DSM zonder Ilan Van Wilder naar Vuelta maar mét Bardet en hoopt ook op deelname van Australische klimmer

Geen Ilan Van Wilder in de Vuelta dit jaar. DSM doet in Spanje wel een beroep op renners als Bardet en - als het wat meezit - Hindley, maar niet op de 21-jarige Belg. Dat hing ook wel in de lucht. DSM wil in de Vuelta op een offensieve manier koersen en voor ritzeges gaan.

Team DSM is de eerste ploeg die zijn selectie voor de Vuelta al volledig op papier heeft. Hoewel het met Bardet en Hindley zou kunnen gaan voor een klassement, ligt de focus in de eerste plaats op ritzeges. Over de deelname van Hindley bestaat overigens nog twijfel, omdat die nog herstellende is van een in de Giro opgelopen blessure. In het beste scenario geraakt Hindley wel fit. Dan maakt de Australiër samen met Bardet dus deel uit van de Vuelta-selectie en vergezelt hij ook andere ploegmaats als Thyen Arensman, Alberto Dainese, Nico Denz, Chad Haga, Michael Storer en Martijn Tusveld. ONVREDE Geen Ilan Van Wilder dus bij die acht namen. Er doen geruchten de ronde dat Van Wilder één van de renners is die zich niet kan vinden in de manier van werken bij DSM en er zou ook een overstap naar een andere ploeg op til zijn.