Alpecin-Fenix doet goede zaak: Zwitsers kampioen verlengt zijn contract bij de wielerploeg

Alpecin-Fenix is bezig aan haar huiswerk voor komend seizoen. Zo heeft de Belgische wielerformatie het contract van Silvan Dillier verlengd. De Zwitser blijft al zeker tot het einde van 2023 bij Alpecin-Fenix.

De 30-jarige Silvan Dillier is de huidige Zwitserse kampioen en heeft al mooie dingen gepresteerd in zijn carrière. Zo won hij al een etappe in de Ronde van Italië en in 2018 eindigde hij op een uitstekende tweede plaats in Parijs-Roubaix.

