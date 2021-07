Fransman boekt overwinning in Vuelta a Castilla y Leon, tweede plaats voor renner van Lotto Soudal

In de Vuelta a Castilla y Leon heeft Matis Louvel een zege geboekt. De Franse renner van team Arkéa-Samsic was de sterkste uit een kopgroep. Stefan Oldani van Lotto Soudal moest tevreden zijn met de tweede plaats.

Een kopgroep kreeg vandaag de ruimte van het peloton om haar ding te doen in de Vuelta a Castilla y Leon. Twee renners bleven in de finale over met Matis Louvel en Stefan Oldani. In de finale besloot Louvel het echter om het alleen te proberen.

Oldani had geen antwoord meer op de aanval van de Fransman en zo boekt de renner van Team Arkéa-Samsic een mooie overwinning. Oldani, een renner van Lotto Soudal, moest dus tevreden zijn met de tweede plaats.