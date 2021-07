OFFICIEEL: Jumbo-Visma verlengt het contract van haar Deens goudhaantje

Jonas Vingegaard is een opkomend talent voor het algemeen klassement en hij blijft ook de komende jaren actief voor Jumbo-Visma. Zo heeft de jonge Deen zijn contract bij de Nederlandse wielerploeg verlengd tot 2024.

Dit seizoen heeft Vingegaard uiteraard heel wat indruk gemaakt in de Tour de France. Hij kon geen ritzege boeken, maar de Deense renner eindigde wel op een zeer knappe tweede plaats achter Tadej Pogacar. Bij Jumbo-Visma geloven ze er dan ook in dat Vingegaard in de toekomst misschien wel nog hoger kan mikken in het klassement.

Ready for some extra fireworks?😏 Our Danish Dynamite stays with our team for the next three years as well!🧨



Jonas ⏭️ 2⃣0⃣2⃣4⃣