Racistische uitspraak krijgt staartje: Duitse bondscoach is naar huis gestuurd

Patrick Moster, bondscoach van de Duitse wielerploeg, is op een negatieve manier in het nieuws gekomen. "Haal die kamelendrijvers in", riep hij naar Arndt toen hij twee renners van Afrikaanse afkomst moest inhalen.

Het heeft een serieus staartje gekregen, want volgens Sporza is Moster nu ook effectief naar huis gestuurd. ZIjn Olympische Spelen zitten er dus al op. De federatie laat weten dan Moster niet langer als bondscoach kon aantreden. Het is nog onduidelijk of Moster effectief aan de deur gezet zal worden.