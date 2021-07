Team INEOS Grenadiers zakt met zeer sterke selectie af naar Clasica San Sebastian: onder meer Bernal, Yates en Moscon zijn van de partij

Team INEOS Grenadiers wil de overwinning binnenhalen in de Clasica San Sebastian. Zo zakt Egan Bernal af naar de klassieker en de Colombiaan is op zo'n parcours altijd een gevaarlijke klant voor de zege.

Naast Egan Bernal zijn er ook nog enkele andere renners bij Team INEOS Grenadiers die kunnen azen op de overwinning. Zo zijn ook Adam Yates en Gianni Moscon van de partij. De selectie wordt verder aangevuld met Amador, Martinez, Puccio en Rodriguez.

