Thibau Nys heeft allereerste profzege beet: jonge landgenoot is de snelste in openingsetappe Ronde van Vlaams-Brabant

Thibau Nys heeft zijn allereerste profzege kunnen pakken. In de Ronde van Vlaams-Brabant was onze landgenoot namelijk de snelste in een massasprint. Hij haalde het voor Tom Timmermans en Trystan Fivé.

Woensdag stond de eerste etappe van de Ronde van Vlaams-Brabant op het programma. De rit eindigde op een massasprint en volgens Sporza toonde Thibau Nys zich daarin de snelste. Hij won voor Tom Timmermans en Trystan Fivé. De renner van Baloise Trek Lions is zo ook meteen de eerste leider in de Ronde van Vlaams-Brabant. Opvallend: zes jaar geleden haalde Sven Nys, de vader van Thibau, de eindzege binnen in deze rittenwedstrijd.