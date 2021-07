Vanhoucke dicht bij overwinning maar Duitser van Intermarché-Wanty-Gobert slaat dubbelslag in Tour de l'Ain

Ondanks de verwoede pogingen van Vanhoucke is Intermarché-Wanty-Gobert en niet Lotto Soudal de Belgische ploeg die kon vieren op de tweede dag van de Tour de l'Ain. De renners kregen een veel zwaardere etappe voorgeschoteld dan in rit 1. Zimmermann won de sprint van de kopgroep.

In de etappe van Lagnieu naar Saint-Vulbas stonden er vier gecategoriseerde beklimmingen op het programma. De laatste klim, de Col des Portes, lag op 35 kilometer van de aankomst. Op die beklimming werd de boel flink uitgedund. Eerst tot een groep van een twintigtal renners, nadien volgde ook de definitieve schifting.

ZIMMERMANN KEERT NOG TERUG

Rojas kwam als eerste boven, voor Storer en... Vanhoucke. Nog een paar renners sloten aan. Vanhoucke reed mee in een kopgroep van vijf man. Slechts één renner maakte van achteruit nog de sprong naar voren: Georg Zimmermann van Intermarché-Wanty-Gobert.

Uitgerekend Zimmermann kon het in de sprint afmaken. Storer en Vanhoucke haalden ook nog alles uit de kast, maar Zimmermann kwam als eerste over de streep. Vanhoucke moest zich tevreden stellen met de derde plaats. Naast het behalen van zijn ritzege verovert Zimmermann ook de leiding in het klassement.