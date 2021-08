🎥 David van der Poel toont sprintkwaliteiten en wint slotetappe van Ronde van Vlaams-Brabant

In de Ronde van Vlaams-Brabant onderscheiden crossers zich al eens op de weg. David van der Poel heeft de laatste kans gegrepen om ook een ritzege op zijn naam te schrijven. Van der Poel spurtte naar winst in de slotetappe in en rond Rillaar.

Op de laatste dag van de Ronde van Vlaams-Brabant stond de langste etappe nog op het programma. Er werden in Rillaar twaalf ronden afgewerkt, goed voor een afstand van 163 kilometer. Een groepje van een kleine tiental renners kon zich afscheiden.

Dat groepje zou dan ook sprinten voor de overwinning. Ook mee vooraan: ene David van der Poel, vorig jaar nog goed voor drie ritzeges op rij in de Ronde van Vlaams-Brabant. In de editie van 2021 was Thibau Nys al tweemaal aan het feest. De teller van Van der Poel stond nog op nul: daar moest dus iets aan gedaan worden.

Victory for @Davidvanderpoel on the closing stage of the Ronde van Vlaams-Brabant! 💨pic.twitter.com/kfd8Yl5DcL — Alpecin-Fenix Cycling Team (@AlpecinFenix) August 1, 2021

En dat lukte ook. Op beelden van Alpecin-Fenix is te zien hoe Van der Poel duidelijk als eerste zijn voorwiel over de streep zwiert en de overwinning pakt.