Chloé Dygert en haar landgenotes stellen het voorlopig met de derde beste tijd

Chloé Dygert is niet enkel in het tijdrijden, maar ook op de piste absolute wereldtop. Haar land rekent dus op haar om de VS aan medailles te helpen op de Olympische Spelen. In de kwalificaties van de ploegenachtervolging reed ze samen met haar landgenotes de derde tijd.

Dygert (tweede op de foto achter Jennifer Valente) is de regerende wereldkampioene, zowel in de individuele achtervolging als de ploegenachtervolging. Met zo'n status moet je uiteraard ook op de Olympische Spelen wat laten zien. Eerder berichtten we al over het razendsnelle nieuwe wereldrecord dat Duitsland bij de vrouwen vestigde in de ploegenachtervolging. Lees daar HIER meer over. Aan de tijd van de Duitse rensters (4:07.307) geraakte het Amerikaanse team niet. 57,5 PER UUR Dygert en haar landgenotes reden iets meer dan 57,5 kilometer per uur en haalden daarmee een tijd van 4:10.118. Goed voor een voorlopige derde tijd, achter Duitsland en Groot-Brittanië. Het betrof nog maar de kwalificaties. De reeksen en de finales staan dinsdag op het programma.