David van der Poel timede maar net juist en staat stil bij verschil met vorig seizoen

David van der Poel verlaat net als vorig seizoen de Ronde van Vlaams-Brabant met ritwinst. Verschil tussen die twee edities: in 2020 won Van der Poel drie ritten, in 2021 eentje. Hij rijdt dit jaar dan ook minder koersen op de weg.

Op de valreep greep Van der Poel de laatste kans op ritwinst in Rillaar. "Gezien de status van de ploeg moesten we minstens één etappe winnen", vertelde Van der Poel na het behalen van zijn ritzege aan DircectVélo. "We eindigen deze Ronde van Vlaams-Brabant met een positieve noot."

RITWINST LEEK WEG

Zijn overwinning was zeker geen evidentie gezien het koersverloop. "Op twee kilometer van de aankomst dacht ik dat ritwinst weg was. Ayco Bastiaens heeft iedereen teruggehaald en ik kon sprinten voor de etappe. Ik dacht dat ik van te ver had aangezet. Lag de finish vijf meter verder, dan was ik verslagen."

Dat was dus niet zo: Van der Poel was eerste aan de streep en dat is wat telt. Wel merkt de Nederlander een verschil op met 2020. "Ik rijd dit jaar iets minder op de weg. Het ProTeam heeft nu meer renners. Het laat me toe om specifiek op mijn crossfiets te trainen. Vorig jaar ben ik meteen van de weg naar het veld gegaan en was mijn seizoen niet goed, uitgezonderd een sterk seizoenseinde." Daar kan hij nu dus lessen uit trekken.