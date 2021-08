Unieke kans? 21-jarige Belg stagiair bij Deceunick-QuickStep

Deceuninck-QuickStep? Dat is dé ploeg der ploegen uiteraard. En er is nu een jonge Belg extra in het team.

De 21-jarige Belg Stan Van Tricht is namelijk stagiair geworden bij Deceuninck-QuickStep. Dat heeft het team zelf bekend gemaakt. Stagiair Hij zorgde dit seizoen al voor een aantal interessante en hoopgevende resultaten en krijgt daarvoor nu een beloning. De renner van SEG Racing Academy mag zich de komende weken en maanden bewijzen met als ultieme doel een stekje in de ploeg volgend seizoen.