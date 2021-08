Bondscoach baanwielrennen schetst tactiek: initiatief nemen door Kopecky en D'hoore en zuinige koerswijze bij mannen

De goede tactiek hanteren zal cruciaal zijn om in het baanwielrennen eremetaal te pakken. Bondscoach Peter Pieters heeft de lijnen al uitgezet voor de ploegkoers. Van de Belgische vrouwen verwacht hij dat ze veel initiatief nemen, de mannen ziet hij dan weer liever een zuinige koers rijden.

"Onze grote sterkte is normaal dat Jolien D'hoore de snelheid heeft en Lotte Kopecky het uithoudingsvermogen, maar op dit moment kunnen ze allebei hard sprinten. Dat is een bijkomend voordeel", begint Pieters optimistisch aan zijn relaas bij Sporza. "Ik hoop dat ze een goeie positie kunnen bemachtigen voor de sprints en hopelijk rijden er geen toppers volledig rond. Dan doen we mee voor de medailles."

FRISHEID MOET HELPEN BIJ BESLISSINGEN

Wat is het ideale wedstrijdverloop? "Het is sowieso moeilijk om vooraf de koers uit te schrijven, want je moet zelf continu anticiperen. Hoe frisser je bent in de koers, des te gemakkelijker je de juiste beslissingen kan nemen. Voor Lotte en Jolien wordt het belangrijk om zelf initiatief te nemen en niet te veel te kijken naar de andere ploegen. Als ze allebei in goede doen zijn, moet het mogelijk zijn om mee te doen tot het einde."

TEVREDEN MET DICHTE EREPLEK BIJ DE MANNEN

Voor de mannenkoers, met Kenny De Ketele en Robbe Ghys, tempert Pieters de verwachtingen enigszins. "Ik ben tevreden als ze in de ploegkoers meedoen voor een dichte ereplek. Het zou perfect zijn als ze een medaille scoren, maar als ze goed rijden en er net naast grijpen, kan ik hen niets verwijten."

De tactiek om in positieve zin te verrassen, is duidelijk: zo lang mogelijk energie sparen. "Ik denk dat Kenny en Robbe heel zuinig moeten rijden. Anderen kunnen de boel forceren, maar als je slim en zuinig in het wiel kan rijden, kan je lang meekomen."