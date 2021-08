Ook dit was dag 2 op de piste: Dygert bezorgt VS medaille, rug speelt op bij Brit met verleden bij Landbouwkrediet

Op dag 2 op de piste in Tokio waren Duitsland en Nederland aan het feest, maar Dygert was met de VS evenzeer op medaillejacht. Het lukte haar ook om haar land eremetaal te bezorgen: de VS pakte brons in de ploegenachtervolging. Bij de mannen was Ed Clancy onfortuinlijk.

Ed Clancy, de naam zegt u misschien nog wel iets. Clancy werd met Groot-Brittanië al drie keer olympisch kampioen in de ploegenachtervolging. Maar hij heeft ook een link met België: hij was in 2006 stagiair bij Landbouwkrediet en maakte in 2007 en 2008 volwaardig deel uit van de Belgische ploeg. De Spelen in Tokio verlopen voor hem niet vlekkeloos: hij kreeg last van zijn rug en kon niet meer in actie komen.

Geen vierde gouden medaille dus voor hem. In de ploegenachtervolging bij de vrouwen werd Groot-Brittanië tweede, nadat het in de reeksen al tot het uiterste gedreven werd door de Verenigde Staten. Daar was Chloé Dygert mee verantwoordelijk voor. Finaal waren de Britse dames toch sneller en plaatsten ze zich voor de finale, waarin ze de duimen moesten leggen voor Duitsland.

VS EN DYGERT HALEN HET VAN CANADA

Dygert en haar landgenotes moesten het dan nog opnemen tegen Canada in de strijd voor brons. Deze keer trok Amerika wel aan het langste eind, waardoor het toch nog een medaille pakte.