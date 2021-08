Is Elia Viviani op weg naar Deceuninck-QuickStep? "Moet je aan Lefevere vragen"

Cofidis heeft het vertrek van Elia Viviani bevestigd. Geruchten doen de ronde dat hij op weg is naar Deceuninck-QuickStep.

Ploegmanager Cédric Vasseur bevestigt dat Elia Viviani volgend seizoen niet voor Cofidis zal uitkomen.

“We zijn teleurgesteld in zijn resultaten, maar dankbaar voor wat hij ons gegeven heeft als het gaat om het imago. We zijn een grotere ploeg geworden dankzij zijn naam, maar een naam alleen is niet genoeg. Kijk maar naar Israel Start-Up Nation en Chris Froome”, zegt Vasseur aan Cyclingnews.

Het gerucht wordt ook alsmaar luider dat Viviani naar Deceuninck-QuickStep trekt. “Dat moet je aan Patrick Lefevere vragen, maar wij hebben besloten om niet verder te gaan met hem”, klinkt het nog.