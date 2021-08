Jumbo-Visma lijkt sterke klimmer te verliezen aan de ploeg van Tadej Pogacar

De kans is bestaande dat George Bennett Jumbo-Visma op het einde van dit seizoen zal verlaten. De Nieuw-Zeelander, die nationaal kampioen is geworden in eigen land, kan op interesse rekenen van UAE Emirates, de ploeg van Tadej Pogacar.

Gaat Jumbo-Visma volgend seizoen een goede renner verliezen? De kans is bestaande dat George Bennett zal vertrekken bij de Nederlandse wielerformatie. Het ziet er namelijk niet naar uit dat hij zijn contract gaat verlengen. Volgens Wielerflits zou vooral UAE Emirates, de ploeg van Tadej Pogacar, interesse tonen. Daar moet Bennett echter één van de knechten zijn, terwijl Bahrain Victorious en Qhubeka NextHash hem wel een leidende rol zouden aanbieden.