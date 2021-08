Jumbo-Visma maakt straffe selectie bekend voor de Vuelta: Roglic gaat voor eindwinst, Kruijswijk en Kuss als meesterknechten

Jumbo-Visma heeft haar selectie bekendgemaakt voor de Ronde van Spanje. Met Primoz Roglic beschikt de ploeg over een renner die mee zal doen voor eindwinst. De Sloveen krijgt alvast een goede ploeg mee.

Zo zijn Steven Kruijswijk en Sepp Kuss de meesterknechten van Roglic in de Vuelta. Daarnaast zijn ook Robert Gesink, Nathan Van Hooydonck, Koen Bouwman, Lennard Hofstede en Sam Oomen van de partij.

🇪🇸 #LaVuelta21



Buenos días! Get on the Vuelta train🚂



Our team for this year’s @lavuelta ⏬ pic.twitter.com/CEdCs8Ddfm