Edward Theuns verlengt overeenkomst met twee jaar bij Trek-Segafredo

Trek-Segafredo liet maandag weten dat er maar liefst vijf renners een nieuwe overeenkomst bij de wielerploeg tekenden.

Edward Theuns zette zijn krabbel onder een nieuwe overeenkomst voor twee jaar. Trek-Segafredo is al sinds 2016 de werkgever van Theuns, op een jaartje Sunweb na.

"Het team verwelkomde me terug na een jaartje te zijn weggeweest in 2018 en voelt echt als een familie", zei Theuns in een reactie op de website van de ploeg. "Ik ben hier heel gelukkig. Er is een geweldige sfeer, zeker in de groep met de klassieke renners. En dat helpt ook bij het halen van goede resultaten. We worden stilaan één van de beste klassieke ploegen. Ik had geen enkele twijfel om te verlengen."

Ook de Amerikaan Quinn Simmons, de Luxemburger Alex Kirsch en de Let Emils Liepins een nieuw contract tot eind 2023. De Deen Alexander Kamp tekende voor één jaar bij.