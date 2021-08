Vandaag start de Ronde van Polen: sprinters lijken zich te kunnen uitleven in de eerste etappe

Vandaag start de Ronde van Polen. Er doen heel wat sterke deelnemers mee en dus is het een rittenwedstrijd om naar uit te kijken. Vandaag lijkt de etappe alvast te eindigen op een sprint.

Het peloton rijdt in de eerste etappe van de Ronde van Polen van Lublin naar Chełm. Het is een rit van maar liefst 216 kilometer en op het parcours liggen drie beklimmingen van derde categorie. Zij zullen echter geen rol van betekenis spelen in de finale.

Toch is het nog maar de vraag of we een massasprint zullen krijgen, want echt vlak is het nooit tijdens deze etappe. Sprinters die een heuvel goed kunnen verteren lijken dus de topfavorieten te zijn voor vandaag.

Als we naar zo'n profielen kijken, zijn Sonny Colbrelli en Diego Ulissi misschien wel de grootste kanshebbers om de eerste etappe op hun naam te zetten. Daarnaast is het ook uitkijken naar sprinters als Ackermann, Gaviria en onze landgenoot Edward Theuns.