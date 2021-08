Intermarché-Wanty-Gobert voor eerst in Ronde van Spanje: "Ritoverwinning behalen"

Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux wil net als in de Ronde van Italië ook in de Vuelta een ritzege boeken.

Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux trekt met een zeer ervaren team naar de Ronde van Spanje. "Met het oog op onder andere deze Ronde van Spanje zijn we het seizoen in de UAE Tour met dit team gestart", zegt sportdirecteur Valerio Piva. “De beste tactische keuze voor onze ploeg is om een grote ronde dag per dag te bekijken en om de klimmers die zich na enkele dagen onderscheiden te beschermen om een top 10 in het algemene klassement te behalen."

De doelstellingen zijn alvast duidelijk. "Ik verwacht van onze ervaren selectie net als in de Giro een zeer aanvallend koersgedrag, want het is onze beste manier om een ritoverwinning te behalen. In de Ronde van Italië verwezenlijkten we een droomscenario door de derde rit te winnen en enkele weken op een wolk van euforie te zweven."

Selectie: Odd Christian Eiking (Noo), Jan Hirt (Tsj), Wesley Kreder (Ned), Louis Meintjes (ZAf), Riccardo Minali (Ita), Simone Petilli (Ita), Rein Taaramäe (Est), Kévin Van Melsen (BEL)