Remco Evenepoel met zeer specifiek doel gestart in Ronde van Denemarken

Remco Evenepoel is vandaag te zien in de Ronde van Denemarken en dat doet hij met een specifieke doelstelling.

Deceuninck-QuickStep rekent in de eerste plaats op Mark Cavendish om enkele ritten te winnen in de Ronde van Denemarken.

Onze landgenoot Remco Evenepoel neemt met een specifiek doel deel aan deze rittenkoers.

“Het belangrijkste voor mij is om hier in waaiers te leren rijden”, zegt Evenepoel aan Het Nieuwsblad.

Daarvoor rekent hij op de steun van zijn ploegmaten. “Als je hier niet in de juiste waaier zit, mag je je valies maken en naar huis gaan. We hebben veel ervaren gasten in de ploeg die het mij kunnen leren.”