Jumbo-Visma komt met straffe documentaire: "The documentary Plan B, the fall & rise"

Jumbo-Visma heeft heel wat verschillende emoties meegemaakt in de Tour de France. Zo viel Roglic uit met een blessure, maar Jonas Vingegaard en Wout van Aert maakten er alsnog een uitstekende Tour van voor de Nederlandse wielerformatie.

Het werd een speciale Tour de France voor Jumbo-Visma en de Nederlandse wielerploeg heeft dan ook besloten om een exclusieve documentaire van bijna een uur te delen. De documentaire gaat over het wegvallen van Roglic, maar ook over de wederopstanding van de ploeg via onder meer Vingegaard en van Aert. U kan tickets boeken via de site van Jumbo-Visma.