VOORBESCHOUWING: Guillaume Martin moet vooral grote kanonnen als Roglič en Carapaz vrezen

Op het eerste zicht zijn Roglič en Carapaz concurrenten van mekaar en minder van Guillaume Martin. Toch kan het in de Vuelta tot een strijd komen tussen de Fransman enerzijds en de Sloveen en de Ecuadoriaan anderzijds als het gaat om de bergtrui.

Guillaume Martin kroonde zich vorig jaar met verve tot bergkoning in de Vuelta. Hoewel het altijd moeilijk te voorspellen is wie gebrand is op het bergklassement, moet Martin niet meteen schrik hebben van andere gegadigden. Martin is zelf in staat om top 15 te rijden in een grote ronde, in de voorbije Tour de France was hij zelfs achtste. Bergop krijgen ze hem er dus niet zomaar af.

De titelverdediger is een belangrijke kandidaat om zichzelf op te volgen als winnaar van het bergklassement in de Vuelta. Wat wel kan gebeuren is dat de grote kanonnen door hun strijd om de eindzege automatisch ook vooraan komen in het bergklassement. Vorig jaar had Martin een ruimschootse voorsprong op Carapaz, die derde eindigde in het nevenklassement. Maar niets zegt dat de marge ook dit jaar even groot zal zijn.

© photonews

In 2020 was Carapaz verwikkeld met Roglič in de strijd om de eindzege. Mogelijk melden zich nog andere kanshebbers, maar laat ons vooral deze twee klassementsmannen in het oog houden voor de bergtrui. Carapaz eindigde vorig jaar het dichst en Roglič heeft de explosiviteit om bergop punten te pakken. Zelf zullen ze weinig aandacht besteden aan de bergtrui, desalniettemin moet Martin dus voor hen wel oppassen.

Als er dan toch nog andere renners zich melden voor die trui, wie kan dat dan zijn? In de eerste plaats denken we aan Mark Padun: weinigen imponeerden dit jaar bergop zoals hij dat deed in de Dauphiné en onlangs was hij ook derde in de Ronde van Burgos. Hij lijkt hét type dat voor een bergklassement kan gaan. Zijn ploegmaat Wout Poels deed dat in de voorbije Tour de France en zou dat dus ook in de Vuelta kunnen doen.

© photonews

Ook de Belgen Harm Vanhoucke en Mauri Vansevenant zouden wel eens kunnen uitpakken op een klim. Wellicht zullen ze wel nog een heel aantal namen moeten laten voorgaan in het bergklassement. Geoffrey Bouchard is daar in principe één van. Als hij aan de start van de grote ronde staat, is de bergtrui niet veraf. De Fransman won het bergklassement van de Vuelta in 2019.

ONZE STERREN VOOR HET BERGKLASSEMENT IN DE VUELTA:

**** Guillaume Martin

*** Richard Carapaz - Primož Roglič

** Geoffrey Bouchard - Mark Padun

* Romain Bardet - Wout Poels