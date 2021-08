Hermans lijkt Wanty zege te bezorgen maar wordt overruled in hectische slotsprint Ronde van Polen

In de Ronde van Polen is de 5e etappe gewonnen door Nikias Arndt. De renner van DSM haalde het in een spannende sprint voor Mohoric en Oldani.

Met een pittige eindstrook zat het venijn in de staart van de 5e etappe van de Ronde van Polen. Dat weerhield vier renners er niet van om toch hun geluk te beproeven via de vroege vlucht, onder hen de Alpecin Fenix-renner Jonas Rickaert. In de laatste 5 kilometer waren drie renners een vogel voor de kat voor het aanstormende peloton, onder leiding van de Ineos Grenadiers voor thuisrijder Michal Kwiatkowski. Eentje probeerde nog: Jonas Rickaert. Maar ook hij kon niet uit de greep van het peloton blijven en werd in de laatste drie kilometer gegrepen. Rommelige lead-out Ineos trok het peloton op een lint in de slotkilometers maar kwam uiteindelijk nog een mannetje tekort om Kwiatkowski perfect te piloteren. Ook de mannetjes van FDJ moesten net iets te snel de rol lossen toen bleek dat de laatste hectometers toch net iets te steil waren. Quinten Hermans trok stevig aan maar moest zich uiteindelijk toch nog gewonnen geven. Het was de Duitser Nikias Arndt die als eerste over de finish kwam. De renner van DSM haalde het net voor Matej Mohoric en Stefano Oldani.