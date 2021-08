Jasper Philipsen opnieuw op zoek naar de zege in de Vuelta: "Na de Tour was er mentaal oplapwerk nodig"

In de Ronde van Frankrijk begeleidde hij ploegmaat Merlier naar een ritzege, maar zelf lukte het Jasper Philipsen niet om een rit weg te kapen. Ereplaatsen genoeg met 3x een tweede én een derde plaats.

In de Vuelta opende Jasper Philipsen vorig jaar zijn rekening in de grote rondes. Dit jaar mag hij opnieuw proberen een gooi te doen naar ritzeges in de Ronde van Spanje, iets waar hij absoluut op gebrand is na de Tour.

"Ik was heel ontgoocheld na de Tour. Het lukte telkens net niet en in Parijs besefte ik plots dat mijn kansen op waren. Ik kan al slecht tegen mijn verlies en er was wel wat mentaal oplapwerk nodig na de Tour", is Philipsen eerlijk op het persmoment voor de start van de Vuelta.

In de Vuelta zal Philipsen alleszins geen rekening moeten houden met ploegmaat Merlier of met Mark Cavendish en Wout van Aert. "Maar er staan heel wat andere grote namen aan de start met Démare en Jakobsen bijvoorbeeld. Winst zal afhangen van de details en hopelijk valt de puzzel hier wel in zijn plooi", besluit de sprinter van Alpecin-Fenix.