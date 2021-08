Lefevere ziet poulain Evenepoel weer winnen: "Dat vingertje op de lippen? Als je wint, doe je wat je wil"

Vrijdag waren we misschien wel getuige van de grote wederopstanding van Remco Evenepoel. Ook Patrick Lefevere, ploegleider bij Deceuninck-Quick.Step, is blij dat zijn jongste wolf opnieuw kon winnen.

Het was een lange terugweg voor Remco Evenepoel sinds zijn valpartij in de Ronde van Lombardije een jaar geleden. In de Grio waren de verwachtingen torenhoog maar zakte hij ook door het ijs naarmate de wedstrijd zwaarder werd. Op de Olympische Spelen moest hij tevreden zijn met een 9e plaats in de tijdrit.

In de Ronde van Denemarken kon hij opnieuw van de overwinning proeven na een puike solo, dat zag ook zijn ploegleider. "Die Remco was de Remco die we zagen voor zijn val. Het is geen topkoers in Denemarken, maar er staan ook sterke renners aan de start tegen wie hij het moest opnemen", vertelt Lefevere bij Sporza.

Het zegegebaar van Remco Evenepoel ging ook niet zomaar voorbij. Met een vingertje naar het hoofd en het andere vingertje op de lippen, probeerde hij de criticasters te doen zwijgen. "Als je wint, mag je doen wat je wil", vindt Lefevere. "Hij is nog jong, maar heeft al heel wat kritiek gekregen, zijn vel is niet van staal. In de Giro was het allemaal slecht na de 10e dag, vanaf nu zal het allemaal opnieuw goed zijn zeker?", besluit hij veelbetekenend.