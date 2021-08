Nederlandse Giro-revelatie moet Roglič aan derde eindzege in Vuelta helpen: "Veel moraal, we hebben sterke ploeg"

Primož Roglič gaat voor een derde eindzege op rij in de Vuelta. Eén van de renners om hem te helpen dat te realiseren, is Koen Bouwman. De Nederlander klampte in de Giro verrassend lang aan bergop en was na drie weken koers toen mooi twaalfde.

"Ik ben benieuwd of ik hetzelfde hoge niveau kan halen als in de Giro d’Italia eerder dit jaar", aldus een nieuwsgierige Bouwman op de site van Jumbo-Visma. "Die prestatie heeft me wel veel moraal gegeven. Ik heb hard getraind om goed aan de start van deze Vuelta te verschijnen." Twee keer stond hij al eerder aan de start van de Vuelta. Nu zal Bouwman toch wel een belangrijkere rol op zich nemen. "Dit jaar ben ik mee om Primož bij te staan in het hooggebergte. We hebben een sterke ploeg, zeker bergop." OP HET VLAKKE GOED VOORIN BLIJVEN Al weten ze bij Jumbo-Visma ondertussen dat de uitdagingen ook in de andere etappes kunnen liggen. In de eerste dagen van de Vuelta is er af en toe een kans op een waaier. "Ook daar is het zaak om de ploeg goed van voren te houden. Daarna kunnen we ons meer een meer focussen op de bergen."