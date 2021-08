Intermarché-Wanty-Gobert maakt komst van talenten Goossens, Thijssen (beiden Lotto Soudal) en Huys officieel

Intermarché-Wanty-Gobert heeft de komst bekend gemaakt van enkele talenten van wie het al zo goed als zeker was dat zij de ploeg gingen vervoegen. Kobe Goossens (25) en Gerben Thijssen (23) komen over van Lotto Soudal. Laurens Huys (21) werd opgeleid bij Bingoal-Pauwels Sauzen-WB.

"Het team heeft een duidelijke visie over mijn toekomst waarin ik alle kansen zal krijgen om mijn eigen ambitie waar te maken", verklaart Gerben Thijssen zijn keuze voor Intermarché-Wanty-Gobert. "Ze hebben plannen om een sprinttrein rondom mij te bouwen, wat betekent dat ze veel vertrouwen in mijn capaciteiten hebben. Ik zal me zowel in grote koersen als in minder bekende wedstrijden mogen bewijzen."

© photonews

"Ik had meteen een vertrouwd gevoel bij de eerste contacten met Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux", zag ook Kobe Goossens het meteen zitten. "Het mooie toekomst gerichte project heeft me versierd. Het team weet waar het naartoe wilt en heeft in dit traject een plaats voor mij voorzien. Bovendien, kwam hun visie over mijn toekomst perfect overeen met de mijne."

"Tot nu toe volgde mijn carrière een gestage opbouw en ik voel dat ik klaar ben om op een hoger niveau mijn progressie verder te zetten. Daarmee bedoel ik dat ik in de kleinere rittenkoersen mijn resultaten wil blijven verbeteren en in de wedstrijden op het hoogste niveau de ploeg zo goed mogelijk wil helpen. Het wedstrijdprogramma spreekt me enorm aan", besluit Laurens Huys.