Pauline Ferrand-Prévot is de sterkste op het EK Mountainbike, Githa Michiels eerste Belg op de zevende plaats

Vandaag stond in het Servische Novi Sad het EK Mountainbike op het programma bij de vrouwen. De overwinning was daarin voor de Franse renster Pauline Ferrand-Prévot.

Pauline Ferrand-Prévot heeft zondag het EK mountainbike op haar naam geschreven. De Franse renster was duidelijk de sterkste, want ze haalde het met meer dan één minuut voorsprong op haar eerste achtervolger.

Die eerste achtervolger was een Nederlandse, want Anne Terpstra eindigde op de tweede plaats. Ook de derde plaats was voor een Nederlandse, want Anne Tauber vervolledigde het podium. Githa Michiels was de eerste landgenote op de zevende plaats.